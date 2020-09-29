В московском метро изменяется механизм списания средств при оплате проезда банковской картой на турникете. Согласно данным столичного департамента транспорта, ранее средства списывались сразу, а с 29 сентября введена новая система, в соответствии с которой суммарная стоимость всех поездок в метро по карте Visa спишется на следующий день, по Mastercard — в течение нескольких дней, по картам «Мир» и UnionPay — в тот же день.

В дептрансе поясняют, что это делается для пилотного проекта со скидками на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях Московского метрополитена, а в будущем такая система позволит внедрить автоматический выбор лучшего тарифа по итогам всех поездок пассажира за день (в том числе и в других видах транспорта, как следует из материалов ведомства).

«Скоро будет запущен эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажиры, которые для оплаты проезда используют банковскую карту, тоже смогут получить скидку, для этого мы изменим систему списаний, — сообщает дептранс в Telegram . — Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой Mastercard или Visa на турникетах в метро общая стоимость всех поездок за день будет списываться на следующие сутки после их совершения. Будьте внимательны, списание со счета карты Mastercard может произойти в течение нескольких дней одной суммой (за все поездки). Для держателей карт платежных систем «Мир» или UnionPay изменений пока не будет — стоимость поездки спишется в день ее совершения».



«Как это может пригодиться в будущем? Например, чтобы сделать поездки для москвичей еще более выгодными. Пассажирам больше не придется задумываться, какой тариф нужно подобрать. Билетная система сама подсчитает все поездки, которые вы совершили, и предложит оптимальный тарифный план — при использовании всех видов транспорта», — рассказали в московском департаменте транспорта.

