Американская компания Amazon представила устройство, позволяющее делать покупки в магазинах путем сканирования ладони, особенности поверхности которой связаны с номером кредитной карты. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте одного из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров.

Новинка называется Amazon One. Разработчик называет ее «быстродействующим, удобным и бесконтактным средством использования ладони в таких ежедневных видах деятельности, как оплата товаров в магазинах, предъявление бонусной карты, вход на стадион».

Компания обещает выбрать и назвать свои магазины системы обслуживания без физических продавцов Amazon Go, где потребители смогут делать покупки с помощью Amazon One.

Для регистрации покупателю необходимо вставить в устройство свою кредитную карту, а потом провести ладонью над девайсом, не касаясь его. Таким образом система запомнит и сохранит номер кредитной карты и поверхность ладони. Процедура занимает менее минуты и пока доступна в двух магазинах компании в Сиэтле (штат Вашингтон). В дальнейшем покупателю при посещении магазинов не потребуется брать с собой банковские карты. Amazon планирует внедрить технологию в остальных своих торговых точках «в ближайшие месяцы», а потом заключить партнерские соглашения с иными предприятиями.