Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении федеральный закон, освобождающий обвиняемых от уголовной ответственности по налоговым преступлениям в случае погашения ими задолженности в ходе судебного разбирательства, сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект был разработан Верховным судом (ВС) РФ с целью гуманизации уголовной политики по отношению к неплательщикам налогов и страховых взносов.

«Проект федерального закона отвечает задачам дальнейшей гуманизации уголовной политики, направлен на создание условий для наиболее полного обеспечения права лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении налоговых преступлений и преступлений, связанных с уклонением от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, полностью возместивших ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, на освобождение от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 24 и 27 Уголовно-процессуального кодекса РФ или частью первой статьи 761 Уголовного кодекса РФ», — указывается в пояснительной записке к документу.

ВС напоминает, что в действующей редакции части первой статьи 28.1 УПК РФ установлен порядок, в соответствии с которым прекращение уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов или страховых взносов допускается лишь при возмещении причиненного ущерба до момента назначения судебного заседания.