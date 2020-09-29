Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии. Текст письма размещен на сайте ФНПР во вторник.



«Федерация независимых профсоюзов России последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — говорится в тексте.

ФНПР неоднократно указывала, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы, отмечается в письме.

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953—1966 года рождения и женщин 1957—1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.



По информации ПФР, несмотря на повышение возраста выхода на страховую пенсию по старости для женщин и мужчин до 60 и 65 лет, назначение накопительной пенсии и других видов выплат пенсионных накоплений (единовременной выплаты средств пенсионных накоплений и срочной пенсионной выплаты) с 1 января 2019 года устанавливается в прежнем порядке: женщинам — в 55 лет, мужчинам — в 60 лет.

Правом на досрочную выплату пенсии обладают работники вредных и опасных условий труда, морского флота и гражданской авиации, спасатели и пожарные, водители городского транспорта, служащие учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, ряд госслужащих, педагоги и медработники, а также ряд творческих работников. Заморозка накопительной части пенсии действует с 2014 года.