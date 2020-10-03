МТС Банк интегрировал в систему оперативного онлайн-управления интернет-банка «Клиент — банк» и мобильное приложение «МТС Банк Бизнес New» онлайн-сервис для автоматической проверки контрагентов «Контур.Светофор», следует из релиза финучреждения.



«Благодаря «Светофору» в интерфейсе мобильного и интернет-банка (в платежных поручениях, справочнике контрагентов — везде, где пользователь видит данные контрагентов) будет отображаться цветовой индикатор. Зеленый, желтый или красный сигналы отражают степень важности информации о хозяйственной деятельности потенциального партнера. Красным цветом обозначаются факты, связанные с ликвидацией компании и «банкротным» статусом в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Желтым цветом помечается информация, требующая пристального внимания или уведомительного характера — смена руководителя или адреса. Зеленым цветом обозначается благоприятная информация о контрагенте — компания оформляла лицензии, заключала контракты, исполнительные производства отсутствуют, прибыльность и т. д.», — отмечается в сообщении.

При нажатии на сигнал открывается экспресс-отчет, основанный на данных из более чем 30 открытых источников. В отчете собраны краткие выводы о деятельности компании: клиент банка может ознакомиться с арбитражными делами, исполнительными производствами и другой первичной информацией.

Сервис предоставляется автоматически и бесплатно клиентам, подключившим дистанционные системы обслуживания МТС Банка.