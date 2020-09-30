Клиенты крупных банков стали чаще сообщать о возникновении просрочек по ссудам, хотя ранее они подавали заявки на кредитные каникулы или реструктуризацию, пишет РБК . На такую проблему пожаловались на портале Банки.ру, в частности, заемщики СберБанка, которые утверждают, что при обращении за кредитными каникулами получали уведомления от банка, что отсрочка одобрена, а сейчас узнали о допущенной просрочке. Некоторые пользователи подчеркивают, что направляли в банк документы, которые подтверждают основания для каникул, и получали от менеджеров СберБанка заверения в том, что все в порядке.

СберБанк отменял действие каникул тем клиентам, которые не смогли доказать основания для отсрочки по 106-ФЗ — это и могло быть причиной возникновения у них просроченной задолженности, сообщил представитель банка. По его словам, «Сбер» информирует клиентов о необходимости предоставить подтверждающие документы в день обращения, потом направляет «серию СМС-оповещений» и звонит с предложением перейти на собственную программу реструктуризации банка с отсрочкой еще на 30 дней. Если клиент не принесет документы либо они не подтвердят право на каникулы, то банк вынужден будет начислить клиенту просрочку за все четыре месяца, которые клиент неправомерно пользовался каникулами, пояснил представитель Сбербанка. В «Сбере» не считают, что в некоторых случаях клиенты могли быть не проинформированы об условиях каникул.

По словам представителей других банков, кредитные организации информируют всех заемщиков о необходимых документах для подключения отсрочки, с каждым клиентом проводится индивидуальная работа. По их словам, рост жалоб от клиентов на возникновение просрочки не наблюдается. Коллекторы ведут работу с должниками, которые вышли на просрочку в период с апреля по август, отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Доля отказов платить по принципиальным соображениям находится на минимальном уровне, и около 90% ссылаются на финансовые трудности и намереваются возобновить платежи сразу после восстановления платежеспособности, подчеркнул он.



Число обращений потребителей финуслуг в ЦБ за две недели снизилось За отчетный период 62,5% всех обработанных жалоб пришлись на кредитные организации.

В период с 10 по 23 сентября в ЦБ поступило 11,3 тыс. обращений граждан, а на тему взыскания долгов пришлось 14,1% от общего количества обработанных жалоб. Банки начали отменять каникулы заемщикам с конца августа, на 23 сентября системно значимые кредитные организации аннулировали отсрочку по 27 тыс. заявлений. Речь идет о долгах более чем на 9 млрд рублей, всего под разные механизмы реструктуризации подпали обязательства на 767 млрд рублей.



В апреле — мае потребители жаловались, что банки «теряют» заявки на кредитные каникулы или без согласия и уведомления клиентов заменяют льготный период на собственные программы реструктуризации, отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, такие ситуации провоцировали образование задолженности, о которой заемщики не знали. Также рост жалоб по теме просроченной задолженности может быть связан с ухудшением экономической ситуации.