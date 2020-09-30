Качество кредитных портфелей банков за время первой волны пандемии заметно снизилось, пишет «Коммерсант» . По оценке ЦБ, российские банки увеличили кредиты второй стадии по МСФО в 1,3—1,7 раза — на середину 2020 года она достигла 12,4%. По кредитам физлицам доля выросла с 3,9% до 6,5%. Об этом рассказал директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов в ходе вебинара агентства Fitch. Доля кредитов третьей стадии (просроченные более чем на 90 дней) по корпоративному портфелю сократилась с 8,5% до 8,3%, а по розничному — выросла с 5% до 5,5%.

Рост доли кредитов второй стадии произошел во многом за счет реструктуризаций. По данным ЦБ, с марта по сентябрь их объем достиг 6 трлн рублей (10% общего портфеля).

Как отметила партнер Deloitte Екатерина Трофимова, сохраняющиеся регуляторные послабления ретушируют реальный уровень проблем. Резервы по кредитам физлицам, реструктурированным до 31 декабря 2020 года, должны быть сформированы в полном объеме к середине 2021 года, по корпоративным — до конца I квартала. По оценке Юрия Беликова из «Эксперт РА», если рассматривать отдельные крупные банки, кредитующие МСБ, можно увидеть распространенные случаи реструктуризации до четвертой-пятой стадии по РСБУ. ЦБ также признает, что по крупным компаниям банки понесут потери меньшего уровня, чем в сегменте МСБ. При консервативной оценке регулятора, треть реструктурированных кредитов станут проблемными. В этом случае потребность банков в дорезервировании может измеряться сотнями миллиардов рублей, считает Беликов. По оценке ЦБ, запас капитала банковской системы (5,9 трлн рублей) превышает сумму всех реструктурированных кредитов.

По словам банкиров, существенного уровня просрочки по реструктурированным кредитам не произойдет — уже сейчас вышедшие из реструктуризации клиенты платят хорошо.