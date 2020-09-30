России в настоящее время уже стоит задуматься о разработке связи шестого поколения — 6G, сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.

«Я бы сейчас думал не просто про 5G. Мы до нее все равно вырастем эволюционно, к этому придем. Нам уже сейчас надо думать про 6G. Китайцы два года уже активно работают в этом направлении — нужно туда идти», — сказал Шпак.

Он отметил, что в нашей стране только 20% территории покрыто беспроводной связью, а в остальной части страны связи нет. «По 5G мы работаем, работает ряд компаний. Их возможности намного скромнее, чем у иностранных партнеров, но тем не менее мы потихоньку туда идем», — сказал директор департамента Минпромторга РФ.

Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России Министр отметил, что сначала надо развивать сеть 5G, а сети шестого поколения будут внедряться на уровне научно-исследовательских работ.

В августе этого года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G. Он добавил, что сначала надо развивать сеть 5G, а по сетям шестого поколения речь идет о научно-исследовательских работах. Российским компаниям нужно от года до трех лет для создания отечественных решений для сетей 5G, уточнил Мантуров. В сентябре прошлого года замглавы Минцифры РФ Олег Иванов сообщал, что Россия должна начать развивать сети 6G, не дожидаясь внедрения 5G. Это необходимо, чтобы не отставать от остальных стран, которые уже начали исследования в этой области, говорил он.