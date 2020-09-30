«ВЭБ.РФ» в настоящее время рассматривает вопрос инвестирования в проекты, связанные с туристической отраслью в России, на общую сумму 80 млрд рублей. Об этом на Российской неделе государственно-частного партнерства (ГЧП) заявил первый заместитель председателя «ВЭБ.РФ» — член правления Николай Цехомский.

«У нас накоплен большой исторический опыт, большой баланс, в том числе в сфере туризма. <...> Сегодня мы считаем, что благодаря опять же развитию внутреннего туризма это достаточно интересный портфель. Он имеет все шансы даже для дальнейшего развития. У нас также есть другие проекты в области туризма. <…> И если в целом считать, то примерно портфель — порядка 230 миллиардов рублей, но надо сделать поправку, что это старыми деньгами, то есть этот портфель был накоплен давно уже, — отметил Цехомский. — Мы планируем действительно вкладывать в эту отрасль. Сейчас у нас не очень большое количество проектов, но примерный объем, который мы смотрим, — это порядка 80 миллиардов [рублей]. Это то, что у нас сейчас есть на рассмотрении внутри ВЭБ».

Он подчеркнул, что тема туризма находится в прямом фокусе госкорпорации, несмотря на то, что основную часть портфеля в этой области составляют олимпийские проекты в Сочи, считавшиеся ранее «практически проблемным портфелем».

«Мы сейчас обсуждаем, что мы также должны быть проводником тех идей, которые есть, предложений. Может быть, даже в какой-то степени выступать с законотворческой инициативой, то есть помогать предлагать какие-то лучшие решения в области развития той или иной отрасли, в области туризма — это точно для нас ключевая задача», — добавил Цехомский.