Банк ДОМ.РФ запустил акцию «Приведи друга», позволяющую клиентам получить вознаграждение за рекомендацию продуктов и услуг банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. Размер вознаграждения составляет от 500 до 2 000 рублей — в зависимости от оформленного по рекомендации клиента продукта.

Акция действует до 30 июня 2022 года.

«Для участия в акции клиенты получают персональную ссылку на страницу с продуктами банка, ее можно отправить друзьям по почте, в любом мессенджере или через СМС. При оформлении любого из участвующих в акции продуктов денежное вознаграждение получают и действующий клиент, и новый — обратившийся в банк по его рекомендации», — говорится в релизе.

Среди банковских продуктов, участвующих в акции, — ипотека, потребительские кредиты, депозиты, кредитные карты, дебетовые карты для получения зарплаты в рамках индивидуального зарплатного проекта, подключение премиального пакета услуг, а также страховые продукты. Особенностью запущенной банком акции является широкая линейка продуктов, за рекомендацию которых можно получить вознаграждение.