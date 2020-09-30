Средний размер выданных ипотечных кредитов в августе 2020 года вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,66 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Он превысил уровень марта текущего года на 1,9%.

Наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (5,66 млн рублей), Московской области (4,04 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,45 млн рублей), а также в Ямало-Ненецком АО (3,35 млн рублей) и Приморском крае (3,03 млн рублей).

Самый высокий рост среднего чека выданных ипотечных кредитов в августе продемонстрировали Нижегородская (плюс 18,1%) и Челябинская (плюс 13,7%) области, Москва (плюс 16,8%), а также Свердловская (плюс 16,7%) и Омская (плюс 16,5%) области. Сокращение показателя произошло в Воронежской (минус 3,2%), Волгоградской (минус 2,5%) и Иркутской (минус 0,8%) областях.

