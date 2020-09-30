Кредитные каникулы как мера поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии могут быть продлены на законодательной основе, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Напряженная ситуация в экономике, поэтому можно было бы либо на законодательной основе, либо просто банкиры сами (могут продолжить программы реструктуризации)», — сказал он.

Аксаков отметил, что к нему обращаются представители бизнес-сообщества с просьбой о продлении меры, однако обсуждений в широком смысле от имени Госдумы, на парламентских слушаниях, круглых столах, в рабочих группах не ведется. Когда могут начаться такие обсуждения понимания нет, указал он.

По словам Аксакова, выход из программы кредитных каникул должен быть постепенным, так как в противном случае это может создать проблемы для бизнеса. «Для многих представителей сферы услуг, например образовательных, ситуация пока не нормализовалась. Видим, что вторая волна надвигается. Им по крайней мере надо дать возможность реструктурировать кредиты», — пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Клиенты банков жалуются на просрочки по кредитам после каникул По словам банкиров, кредитные организации информируют всех заемщиков о необходимых документах для подключения отсрочки.

Также он отметил, что многие граждане досрочно выходили из кредитных каникул, им оказывало помощь государство и многие понимали, что лучше закрыть кредиты раньше, так как за время кредитных каникул накапливаются проценты.