Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года. Об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрей Исаев.

«Да, внесли вместе с бюджетом», — сказал Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Со следующего года МРОТ предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан — его размер будет составлять 42% от медианной заработной платы. Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.