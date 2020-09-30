Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий увеличение тарифов на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей (ИП), не производящих выплаты физическим лицам. Документ инициирован правительством РФ. Закон касается ИП, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой.

Если доход ИП не превышает 300 тыс. рублей за расчетный период, то такой плательщик уплачивает страховой взнос только в фиксированном размере (за расчетный период 2020 года — 32 448 рублей). Если доход плательщика превышает 300 тыс. рублей, то размер страховых взносов определяется как сумма фиксированного размера страховых взносов плюс 1% от суммы дохода плательщика, превышающего 300 тыс. рублей за расчетный период. В 2021 году фиксированный размер взносов сохранится на прежнем уровне — он составит 32 448 рублей, в 2022-м он составит 34 445 рублей, в 2023-м — 36 723 рубля.

Размер взносов на ОМС для ИП фиксированный и в 2020 году составляет 8 426 рублей. В 2021-м он сохранится на этом же уровне, в 2022 году составит 8 766 рублей, в 2023-м — 9 119 рублей.