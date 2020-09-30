Порядка 48% опрошенных россиян сейчас ищут подработку. Самыми популярными подработками являются охранник, курьер и продавец в магазине. Таковы результаты опроса сервиса Worki совместно с ResearchMe, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Выяснилось, что 48% жителей России в настоящее время ищут подработку. В топе профессий у опрошенных оказались охранник и курьер. На третьем месте — продавец в магазине. Среди остальных популярных вакансий для подработки названы кладовщик, грузчик, администратор, водитель, няня, клинер, кассир и официант», — говорится в результатах исследования.

Согласно данным, 21% опрошенных хотели бы работать охранником, 17% — курьером, а 14% — продавцом в магазине.

«Интересно, что в поиске подработки сейчас находятся 30% молодых людей (18—25 лет). Причем среди молодежи из Москвы этот показатель выше, чем в среднем по России, и составляет 50%», — отмечают в Worki.

Основными причинами поиска подработки треть респондентов назвали ухудшение материального положения.

Опрос проводился в августе — сентябре 2020 года среди 3 тыс. жителей России старше 16 лет.