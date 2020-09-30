Прожиточный минимум в РФ вырастет в 2021 году на 3,7% по сравнению с 2020 годом и достигнет 11 653 рублей, со следующего года этот показатель будет рассчитываться по новой методике. Об этом говорится в правительственном законопроекте, размещенном в среду в электронной базе данных Госдумы.

«С 2021 года законопроектом предлагается установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и величины медианного дохода в размере 44,2%, что составит 11 653 рубля в абсолютном выражении», — говорится в пояснительной записке к документу.

По сравнению с прогнозируемой величиной прожиточного минимума за 2020 год, отмечает Кабмин, рост составит 3,7% (11 241 рубль в 2020 году). «Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно (ранее — ежеквартально)», — следует из сопроводительных материалов.

В 2019 году средний уровень прожиточного минимума составлял 10 890 рублей.



Минэкономразвития также прогнозирует рост прожиточного минимума в РФ в 2022 году до 11 762 рублей, в 2023-м показатель увеличится до 12 058 рублей в месяц (в среднем за год).