Минэкономразвития прогнозирует снижение численности населения РФ в 2021 году до 146,5 млн человек, в 2022—2023 годах — до 146,4 млн. Это следует из прогноза социально-экономического развития РФ, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.



Отмечается, что в 2020 году численность населения составит 146,7 млн человек. При этом в 2019 году показатель составлял 146,8 млн человек.

Кроме того, прогнозируется рост численности трудоспособного населения и снижение численности населения старше трудоспособного возраста.