Объем госдолга России в ближайшие годы будет постепенно расти и к концу 2023 года достигнет 21,4% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2021—2023 годы. Согласно документу, в 2020 году госдолг вырастет до 19,1% с 12,3% в 2019-м. В 2021 году он составит 20,4% ВВП, в 2022-м — 20,8% ВВП, а в 2023-м — 21,4% ВВП.

В денежном выражении это соответствует 20,399 трлн рублей в 2020 году, 23,553 трлн в 2021-м, 25 884 трлн в 2022-м и 28,407 трлн в 2023-м.

«Объем государственного долга Российской Федерации к концу 2023 года прогнозируется в объеме 21,4% ВВП», — говорится в документе.