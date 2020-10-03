Альфа-Банк и компания «1С-Старт» запустили бесплатный онлайн-сервис выставления счетов (rko.alfabank.ru), говорится в релизе финучреждения.

Это удобный инструмент для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. Достаточно заполнить несколько полей, и уже через пару минут счет с QR-кодом готов. Если требуется, счет можно отредактировать в личном кабинете и добавить в него подпись и печать, уточнили в банке.



«Сервис экономит время предпринимателя, позволяя в любой обстановке (в путешествии, командировке) и с любого устройства за пару минут подготовить и отправить заказчику аккуратный, стильный счет», — отметила руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.