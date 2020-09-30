Финансирование нацпроекта «Цифровая экономика» из федерального бюджета в 2021—2023 годах составит около 552 млрд рублей, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Так, в 2021 году финансирование нацпроекта «Цифровая экономика» запланировано в объеме 150,2 млрд рублей, в 2022-м — 211,1 млрд, в 2023-м — 190,7 млрд.

Таким образом, бюджет нацпроекта сократится на 117 млрд рублей, или на 17,5% по сравнению с утвержденными ранее объемами финансирования.

Так, самым затратным федеральным проектом на период 2021—2023 годов станет «Цифровое государственное управление», на которое в общей сложности потратят 268,7 млрд рублей. На «Информационную инфраструктуру» проектом бюджета заложено 126,7 млрд рублей, на «Цифровые технологии» — 80,6 млрд.

Проект по развитию искусственного интеллекта получит 16,6 млрд рублей Проект по ИИ представляет собой одно из семи направлений нацпрограммы «Цифровая экономика».

Затраты на федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» в 2021—2023 годах могут составить 39,2 млрд рублей, на «Информационную безопасность» — 19,85 млрд. «Нормативное регулирование цифровой среды» обойдется бюджету в 542 млн рублей. На реализацию нового федерального проекта «Искусственный интеллект» предусмотрено в бюджете 16,6 млрд рублей на 2021—2023 годы.