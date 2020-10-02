Банк «Уралсиб» запустил акцию «Все за ноль»* — для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.



В период действия акции новые клиенты банка указанных категорий могут получить бесплатное обслуживание в рамках пакетов «Бизнес-старт»/«Кассовый»/«Платежный» с авансовой схемой оплаты — в течение четырех месяцев с момента открытия расчетного счета.

Акция действует в период с 1 по 31 октября 2020 года включительно. Принять участие в акции могут новые клиенты банка, открывшие в период действия акции свой первый расчетный счет в банке «Уралсиб».

Более подробно об акции, а также о продуктах и услугах для бизнеса банка «Уралсиб» можно узнать в его отделениях, по телефону горячей линии 8 (800) 700-77-16 и на сайте банка.

* «Все за ноль» — указан размер затрат клиента в первые четыре месяца с даты открытия расчетного счета при совершении операций в рамках пакетов «Бизнес-старт»/«Кассовый»/«Платежный» с авансовой схемой оплаты. По окончании льготного периода плата за обслуживание взимается согласно тарифам банка. Информация о стоимости пакетов услуг по завершении акции, тарифах на совершение операций вне пакетов «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный» — на сайте банка «Уралсиб».