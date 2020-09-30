Минфин России на аукционе в среду, 30 сентября, разместил в полном объеме облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии № 26232RMFS с погашением 6 октября 2027 года в объеме 19,86 млрд рублей при спросе в 44,431 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Цена отсечения составила 100,5801% от номинала, средневзвешенная цена — 100,6495% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,98% годовых, доходность по cредневзвешенной цене — 5,97% годовых.

На предыдущем безлимитном аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии № 29016MFS с погашением в декабре 2026 года на 155,06 млрд рублей при спросе в 184,294 млрд.