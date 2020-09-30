Минфин прогнозирует поступления от приватизации госимущества в 2021—2023 годах в размере примерно 3,5 млрд рублей ежегодно, говорится в материалах к проекту федерального бюджета РФ на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

«Поступления в 2021—2023 годах по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в части поступлений средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, без учета стоимости акций крупнейших компаний прогнозируются в объеме: в 2021 году — 3,6 млрд рублей, в 2022 году — 3,6 млрд рублей, в 2023 году — 3,3 млрд рублей», — говорится в материалах Минфина.

Министерство отмечает, что в 2021—2022 годах планируется прекращение участия государства в уставных капиталах АО «Махачкалинский морской торговый порт», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», а также АО «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» после передачи его полномочий в части экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней Госфонда России, необработанных алмазов и бриллиантов государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ и реализации представительных партий необработанных природных алмазов иной уполномоченной организации.

Конкретные сроки и способы приватизации крупнейших компаний будут определяться правительством.