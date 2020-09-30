Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 1,45 рубля к предыдущему закрытию и составил 77,63 рубля. С начала торговой сессии было проведено 55,3 тыс. сделок на 3,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 77,56—79,4 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,0125 рубля, уменьшившись на 1,85 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,8 тыс. сделок на 409,3 млн евро по курсам от 90,9175 до 93,1775 рубля за евро.



Рубль перешел к укреплению после нескольких дней падения к евро и доллару, замечает аналитик «Фридом Финанса» Евгений Миронюк.

«На торгах вторника были установлены новые локальные максимумы 79,97 рубля за доллар и 93,32 рубля за евро, затем в среду валютные пары, сохраняя рекордную волатильность, снизились в район 77,6 рубля и 91,1 рубля соответственно. Поддержкой выступили готовящиеся ЦБ с 1 октября дополнительные продажи иностранной валюты на сумму 185,4 млрд рублей в IV квартале (2,9 млрд рублей в день) помимо продаж в рамках бюджетного правила», — комментирует эксперт.

До конца недели он ожидает диапазон 76,5—80 рублей за доллар. Евро, по прогнозу аналитика, будет находиться в коридоре 90,4—93,3 рубля за единицу европейской валюты.