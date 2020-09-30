Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021—2023 годы, сформированном с дефицитом, который будет постепенно снижаться, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, доходы бюджета фонда на 2021 год планируются в объеме 2 трлн 533,8 млрд рублей, расходы — 2 трлн 545,4 млрд, на 2022 год — 2 трлн 656,5 млрд и 2,658 трлн соответственно. В 2023 году доходы ожидаются на уровне 2 трлн 798 млрд 770 млн 963,5 тыс. рублей, а расходы — 2 трлн 798 млрд 771 млн 437,4 тыс. рублей.

Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом в 2021 году в размере 11,6 млрд рублей, в 2022-м — 1,5 млрд, в 2023-м – 473,9 тыс.

В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2021 год в размере около 2,277 трлн рублей, на 2022-й — 2,384 трлн, на 2023-й — 2,519 трлн. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2021 году составит 2,3%, в 2022-м — 4,7%, в 2023-м — 5,6%. За счет субвенций обеспечивается реализация базовой программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная медико-санитарная, скорая (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) и специализированная медицинская помощь

Законопроектом предлагается зарезервировать в бюджете ФОМС средства нормированного страхового запаса на 2021 год в сумме 143,3 млрд рублей, на 2022-й — 150,2 млрд, на 2023-й — 157,1 млрд.

Из бюджета ФОМС предполагается предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. На 2021 год они запланированы в сумме 13,3 млрд рублей, на 2022-й — 12,9 млрд, на 2023-й — 12,2 млрд.