Россия в июле сохранила за собой второе место по уровню нефтедобычи в мире, а США остаются лидером, производя в среднем 10,984 млн баррелей в день, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации Минэнерго Штатов (EIA) и доклада ОПЕК.

Россия находится на втором месте третий месяц подряд. До июля 2018 года РФ была мировым лидером по нефтедобыче, но в августе она уступила США, которые с тех пор занимают первую строчку. РФ, соответственно, была все это время на втором месте, за исключением апреля 2020 года, а Саудовская Аравия — на третьем.