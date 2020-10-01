Микрофинансовые и микрокредитные компании смогут до 1 октября 2021 года продолжать проводить оценку платежеспособности заемщика в упрощенном порядке при выдаче займов на сумму менее 50 тыс. рублей или на покупку автомобиля под его залог. Такое решение принял Банк России, сообщается на его сайте.

Для МФК и МКК будет достаточно заявления заемщика о его доходах, в дополнение к которому компании могут использовать свои скоринговые модели без обращения к иным информационным ресурсам. «Это облегчит гражданам получение необходимых средств в случае введения ограничений из-за коронавируса и даст возможность не повышать нагрузку на рынок», — отмечает регулятор.



В настоящее время соответствующие указания ЦБ направлены на регистрацию в Минюст России.