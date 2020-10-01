Туристический бизнес считает целесообразным продлить программу кешбэка за туры по России минимум до майских праздников 2021 года, это повысит эффективность ее реализации. Об этом заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Согласно новому постановлению правительства, теперь россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях, совершая путешествия по России до 10 января 2021 года. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее — 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее — 15 тыс. рублей).

Правительство продлило программу туристического кешбэка 👍 Так, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается.

«Второй этап программы кешбэка захватывает период путешествий до 10 января, но мы думаем, что и на следующий год срок действия программы кешбэка нужно будет продлевать — как минимум до майских праздников 2021 года», — сказал Барзыкин.

«Пока мы думаем, что средства, выделенные государством в 2020 году, не будут полностью реализованы, в том числе из-за ситуации с пандемией коронавируса. Поэтому считаем целесообразным продолжить практику реализации туров с кешбэком в 2021 году», — пояснил он.