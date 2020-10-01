Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии сократились в полтора раза, сообщает в четверг Банк России.

Объемы операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в первом полугодии 2020 года были меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в 1,7 раза. Такая динамика в основном связана с уменьшением объема сомнительных переводов по сделкам с услугами, поясняют в ЦБ. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались авансовые платежи за импортируемые товары (42%).

В структуре операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе, как и в предыдущие периоды, основную часть составляли выдачи со счетов (в том числе по платежным картам) физических лиц — 72%. В состав данного показателя в этом году впервые включены оценки Банка России по объемам обналичивания денежных средств через счета физлиц по исполнительным документам и через депозитные счета нотариусов, на долю которых приходилось более 40%. С учетом данной корректировки объемы операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе в первом полугодии 2020 года по сравнению с сопоставимыми данными первого полугодия 2019 года уменьшились в 1,4 раза.



В РБК в материале на эту тему обратили внимание, что на фоне пандемии изменились схемы проведения сомнительных транзитных операций. В первой половине 2020 года доля схем по уклонению от уплаты налогов через закупку металлолома, лома драгоценных металлов или камней достигла 31% в общем объеме сомнительных операций, хотя еще год назад составляла 8%, по итогам всего 2019 года — 12%. При этом в 2020 году резко снизилась активность по обналичиванию денег с помощью турфирм, торговых компаний и платежных агентов: если год назад через эти структуры проводилось 27% сомнительных операций, то сейчас — только 16%. Опрошенные изданием эксперты отметили, что теневой сектор ориентируется на реальный бизнес, поскольку в большом потоке официальных платежей отрасли сложнее выявлять сомнительные операции. В туристической отрасли в этом году из-за пандемии наблюдается существенный спад, а, например, в сфере покупки металлолома в принципе высока доля наличного обращения денег.



Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2020 года, как и в предыдущие периоды, формировался в строительном секторе (38%), торговле (25%) и секторе услуг (21%), указывает ЦБ.