Московский Кредитный Банк с 1 октября ввел вклад «МКБ. Практичный».

Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей, максимальная — 20 млн рублей. Срок депозита составляет 300 дней и разделен на три равных периода начисления процентов со ставками 5,5%, 4,5% и 3,5% годовых соответственно. Таким образом, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,5%. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Дополнительные взносы можно вносить в течение первых 90 дней срока действия депозита. Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.



Оформить депозит можно до 31 января 2021 года.

