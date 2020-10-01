Банк России присвоил статус центрального контрагента, выдал лицензию на осуществление банковских операций АО «Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» и переоформил лицензию на осуществление клиринговой деятельности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Присвоение НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» статуса центрального контрагента осуществлялось в соответствии с переходными положениями закона № 403-ФЗ2, касающимися юридических лиц, которые до дня вступления в силу этого закона не являлись кредитными организациями и которые осуществляют функции центрального контрагента, указано в сообщении.



Уточняется, что Клиринговый центр МФБ — первое удовлетворяющее этим условиям юридическое лицо, которому Банк России выдал лицензию в связи с присвоением статуса центрального контрагента.

