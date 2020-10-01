Минфин РФ в рамках плана мероприятий по развитию рынка ипотечных ценных бумаг внес в правительство проект постановления, который предусматривает расширение возможностей инвестирования в облигации с ипотечным покрытием, говорится в сообщении ведомства.

«Проект постановления предполагает инвестирование остатков средств на едином счете федерального бюджета, средств пенсионных накоплений, временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в ипотечные ценные бумаги с покрытием АО «ДОМ.РФ», — отмечается в сообщении.

Мера направлена на поддержание доступности ипотечного кредитования, указывают в ведомстве.