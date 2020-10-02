Росгосстрах Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Формула дохода» на особых условиях. Депозит открывается клиентам при условии одновременного оформления инвестиционного продукта стратегии «Купонная» с компанией УК «Открытие».

«Стратегия «Купонная» ДУ позволяет клиенту пробрести опционный контракт, ежегодные выплаты купона по которому зависят от динамики акций крупнейших российских корпораций: «Сургутнефтегаз АП», «Полюс», «Россети», «Газпром», стабильно демонстрирующих позитивную динамику финансовых и операционных результатов. Если цена всех базовых активов достигнет установленного уровня («купонный» барьер) на определенную дату, то «купон» будет выплачен. Если «купон» не был выплачен по причине того, что цена акций не достигла установленного уровня, то «купон» может быть выплачен в дату следующего «купонного» периода. По окончании срока стратегии клиенту возвращается инвестированный в стратегию капитал. Комиссия за управление в рамках стратегии составляет 0,5% годовых от суммы, переданной в управление», — прокомментировала эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.



Процентные ставки по вкладу устанавливаются в зависимости от срока его размещения, а также от срока размещения средств в инвестиционный продукт. Так, при размещении средств в инвестиционный продукт на срок 13 месяцев доходность депозита на 181 день составит 6%, на 367 дней — 5,5%, а на 732 дня — 5% годовых.



При размещении средств в инвестиционный продукт на срок 25 месяцев вклад на 181 день принесет 7%, на 367 дней — 6,5%, а на 732 дня его доходность составит 6% годовых.

Вклад на выгодных условиях доступен по 31 октября 2020 года. Для открытия депозита с повышенной ставкой необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Сумма вклада должна быть не менее 100 тыс. рублей, но не более суммы премии (взноса) по договору с компанией УК «Открытие». Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

В случае расторжения договора с компанией УК «Открытие», заключенного в соответствии с основными условиями вклада, до окончания срока действия вклада по инициативе вкладчика банк производит выплату процентов на сумму вклада из расчета 0,001% годовых за весь срок нахождения денежных средств во вкладе.