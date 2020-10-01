В приложении «ВТБ Онлайн» был сбой, он уже устранен. Об этом банк сообщил в своем Telegram-канале .

Днем в четверг банк написал, что «приложение «ВТБ Онлайн» может работать нестабильно у ряда пользователей (могут наблюдаться проблемы с входом, проведением переводов и платежей)». При этом веб-версией системы клиенты могли пользоваться без ограничений.

Позже банк отчитался о ликвидации неполадок. «ВТБ Онлайн» полностью доступен для всех клиентов начиная с 14:30 мск», — говорится в сообщении.



«ВТБ работает над минимизацией подобных инцидентов в будущем», — подчеркивают в банке.