Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок возврата излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Закон разработан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 31 октября 2019 года.

Суд признал не соответствующим конституции ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на ОПС лишь в силу самого факта учета сведений о данных взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Конституционный суд отметил необходимость учитывать структуру тарифа страховых взносов (его солидарную и индивидуальную части), факт наступления у конкретного лица страхового случая, а также принимать во внимание, приведет ли изменение сведений об учтенных на лицевом счете взносах к уменьшению пенсионного обеспечения.

Совфед одобрил закон о порядке возврата излишне уплаченных страховых взносов Закон разработан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 31 октября 2019 года.

Документ предусматривает внесение в Налоговый кодекс РФ изменений, обеспечивающих право страхователя на возврат излишне уплаченных страховых взносов с учетом структуры тарифа этих взносов.

Не подлежит возврату сумма излишне уплаченных страховых взносов на ОПС, если соответствующая сумма учтена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате этой суммы назначена страховая пенсия.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.