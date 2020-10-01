Россия и Мальта 1 октября подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов. Об этом говорится в сообщении ведомства. Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

«Документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%», — сообщает Минфин.

Россия и Мальта пересмотрят условия конвенции об избежании двойного налогообложения Минфину поручено провести переговоры с Мальтой.

Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также по займам, предоставляемым иностранными банками.

Необходимость внесения изменений в соглашения продиктована экономической ситуацией как в России, так и в мире в целом, что требует концентрации финансовых ресурсов для обеспечения мер поддержки населения и экономики в условиях пандемии.