Международный валютный фонд (МВФ) заявил о необходимости предотвращения кризиса суверенных долгов, чтобы не получить «потерянное десятилетие», и призвал к скорейшей реструктуризации долга стран, которые не в состоянии его выплачивать, и к продлению на 2021 год инициативы G20 по приостановке выплаты долгов беднейшими странами.

«Страны, уязвимые с точки зрения долга, должны срочно бороться с этой уязвимостью путем сочетания управления долгом и мер по восстановлению роста (экономики. — Прим. ред.). Там, где долг невозможно выплачивать, его необходимо реструктурировать, и чем быстрее, тем лучше», — говорится в статье директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и других высокопоставленных экономистов фонда.

Руководство МВФ предупреждает, что в 2021 году госдолг развитых стран из-за пандемии коронавируса вырастет в среднем на 20% ВВП, для развивающихся стран этот показатель составит 10% ВВП, а для беднейших стран — 7% ВВП. При этом наименее развитые страны лишаются возможностей одалживать дополнительные средства. «Предотвращение долгового кризиса может обеспечить разницу между потерянным десятилетием и стремительным восстановлением по траектории устойчивого роста», — отмечают Георгиева и ее коллеги по фонду Джейла Пазарбасиоглу и Рода Уикс-Браун.

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022-2023 годы пока не видно.

Долгового кризиса еще нет из-за скоординированных действий центробанков, правительств, двусторонних кредиторов и международных финансовых институтов, но уже принятые меры могут иметь недостаточное воздействие, предупреждает фонд.

МВФ считает необходимым продлить на 2021 год инициативу G20 по приостановке выплаты суверенного долга беднейшими странами. Этой программой воспользовались более 40 стран. Также МВФ предоставил срочное финансирование 76 странам, из которых 47 относятся к беднейшим. Но многие меры касаются сейчас восстановления ликвидности, поддержания доступа стран к финансированию, а по мере продолжения кризиса из-за коронавируса проблемы банкротства стран выходят на первый план, пишут Георгиева и коллеги. «Необходимо реформировать архитектуру международного долга, включая суверенные долговые соглашения; институты, такие как МВФ и Парижский клуб кредиторов; а также политику, которая поддерживает организованную реструктуризацию долга», — говорится в статье.