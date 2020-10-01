Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль за поступлением налоговых платежей с доходов физических лиц в виде выигрышей в казино и залах игровых автоматов. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Как указывает ТАСС со ссылкой на представленную ранее пояснительную записку, при подготовке документа был проведен анализ практики действия закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ, по результатам которого выявлена недостаточность правового регулирования для определения налоговой базы по НДФЛ в части доходов от выигрышей.

Для корректного определения соответствующей налоговой базы законом вводится обязанность указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности при расчетах с обменными знаками казино и залов игровых автоматов отдельные реквизиты. Речь идет о фамилии, имени и отчестве (при наличии), а также серии и номере паспорта клиента или идентификационном номере налогоплательщика. По мнению разработчиков документа, это позволит налоговым органам идентифицировать клиентов таких казино и залов игровых автоматов.



Согласно вступившим 1 января 2020 года в силу поправкам к Налоговому кодексу, налоговая база по НДФЛ в части доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между суммами выигрышей и денежными средствами, уплаченными участником азартных игр их организаторам в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, в течение налогового периода.