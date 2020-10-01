Счетная палата отмечает серьезные риски роста просроченной задолженности, особенно в условиях снижения доходов населения. Об этом в пятницу говорится в экономическом мониторинге ведомства.

«По мнению департамента аудита экономического развития, существуют серьезные риски роста просроченной задолженности, особенно в условиях снижения доходов населения (в соответствии с сентябрьским прогнозом Минэкономразвития России снижение реальных располагаемых доходов населения в 2020 году может составить 3%)», — отмечается в мониторинге.



По данным Банка России, просроченная кредитная задолженность физических лиц более чем на 90 дней на 1 сентября текущего года превысила 1 трлн рублей. Это на 22% больше, чем годом ранее, и на 5,3% больше, чем на 1 августа текущего года. Последний раз просроченная задолженность выше 1 трлн рублей наблюдалась в ноябре 2016 года.

Доля проченной задолженности в общем объеме задолженности физических лиц составила 5,4% (5% годом ранее) против 5,2% месяцем ранее. При этом в конце ноября 2016 года доля просроченной задолженности была значительно выше — 9,7%. Общий объем кредитной задолженности населения на 1 сентября достиг 18,8 трлн рублей, что на 1,9% выше, чем в предыдущем месяце, в годовом выражении увеличение составило 13%.