Инвестиционные компании «Велес Капитал» и «Финам» принимают заявки на участие в IPO государственной судоходной компании «Совкомфлот». Диапазон цены IPO установлен в размере от 105 до 117 рублей за одну обыкновенную акцию.

В рамках предстоящего IPO планируется привлечь около 500 млн долларов на новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

Закрытие книги заявок состоится 6 октября. Торги обыкновенными акциями «Совкомфлота» на Московской бирже (листинг первого уровня) ориентировочно начнутся 7 октября 2020 года. Бумагам присвоен тикер FLOT и код ISIN RU000A0JXNU8.



Принять участие в IPO могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Минимальная сумма заявки составляет 50 тыс. рублей.



После IPO в отношении компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение акций в течение 180 дней, инвесторы могут реализовать акции без ограничения по времени.

«Совкомфлот» — государственная компания, которая занимается транспортировкой энергоресурсов, управляет танкерами и судами ледового класса, логистикой разработки шельфовых месторождений и оказанием портовых услуг, участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире, в частности «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ» и других. Ее флот насчитывает 147 судов, еще 23 судна в заказе (планируются к поставке до 2025 года). Рыночная стоимость флота составляет 5,6 млрд долларов.

Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год составляет примерно 6% в долларах (в зависимости от финальной цены размещения). По мнению аналитиков «Велес Капитала», у бизнеса высокий потенциал роста: «Совкомфлот» будет перевозить за рубеж большую часть сжиженного природного газа, по расчетам компании, экспорт СПГ к 2030 году вырастет в три раза.

Аналитики «Финама» выделяют целый ряд факторов привлекательности бизнеса компании. Прежде всего это сильные позиции на рынке и крупный портфель заказов, тарифы и, соответственно, выручка, номинированная в долларах, что снижает для компании риски в случае девальвации рубля, а также позитивная динамика роста прибыли и весьма привлекательная для акционеров дивидендная политика. К минусам, на взгляд экспертов, можно отнести в основном малопрогнозируемые риски: аварии, аресты судов, изменение норм международного законодательства в области судоходства, введение санкций против компании или ее крупных клиентов.

Эксперты «Финама» считают вложения в ценные бумаги «Совкомфлота» выгодным решением для диверсифицированного портфеля акций и полагают, что по своим условиям IPO выглядит привлекательно для широкого круга инвесторов. «По нашим расчетам, целевая цена на 12 месяцев составляет 1,71 доллара, или 135 рублей по курсу 79 рублей за доллар. Потенциальная доходность, таким образом, может составить от 15% до 28% и 21—35% с учетом дивидендов», — прогнозируют аналитики.