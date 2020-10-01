Рубль завершил основную валютную сессию четверга разнонаправленно к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 77,5425 рубля. С начала торговой сессии было проведено 45,2 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 77—7,635 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,1125 рубля, увеличившись на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,8 тыс. сделок на 271,4 млн евро по курсам от 90,53 до 91,16 рубля за евро.

Рубль, укрепляясь в район 77 рублей за доллар и 90,6 рубля за евро в первой половине дня, во второй половине перешел к незначительному снижению под влиянием коррекции нефтяных котировок, замечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Поддержкой выступало начало дополнительных продаж иностранной валюты ЦБ на сумму 185,4 миллиарда рублей в четвертом квартале (2,9 миллиарда рублей в день), помимо продаж в рамках бюджетного правила. Также появилась директива правительства к госкомпаниям. Как минимум три российские государственные компании — «Роснефть», «Газпром» и «АЛРОСА» будут поддерживать валютные активы не выше определенного исторического уровня, фиксируемого на 1 октября 2018 года. Это может значительно увеличить продажи валюты на внутреннем рынке», — комментирует эксперт.

В пятницу он ожидает диапазон 77—78,5 рубля за доллар, евро будет находиться в коридоре 90,4—91,6 рубля за единицу европейской валюты.