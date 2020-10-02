Российская валюта, укрепившаяся за последние два дня до 77 рублей за доллар и 90,53 рубля за евро, способна прибавить еще 3—5% в случае снижения геополитических рисков, пишут «Известия» , ссылаясь на аналитиков. Одной из главных причин смены тренда, по их мнению, стала появившаяся в СМИ информация о правительственной директиве, которая обяжет госкомпании продать часть валюты. Есть данные, что «Газпрому», «Роснефти» и «АЛРОСе» предписано привести чистые валютные активы к уровню октября 2018 года.

Резкое укрепление российской денежной единицы практически целиком можно объяснить действиями крупных госкорпораций, отметил главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман. Еще одним потенциалом дальнейшего укрепления рубля является снижение геополитических рисков в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. Как отмечают аналитики «Открытие Брокера», снижение премии за геополитический риск способно укрепить рубль еще на 3—5%.

До конца недели прогнозный диапазон находится на уровне 76—79 рублей за доллар, считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. Начавшиеся с 1 октября дополнительные интервенции Центробанка также способствуют его укреплению, добавил он. Объем продажи валюты на открытом рынке может вырасти втрое по сравнению с сентябрем, примерно до 7,7 млрд рублей, подсчитал главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Спрос на российские активы будет расти, прогнозирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанса» Александр Осин. Косвенно об этом можно судить, например, по решению Минфина разместить в IV квартале ОФЗ на сумму более 2,3 трлн рублей, что приведет к удвоению первоначально анонсированного годового объема размещений. Наращивание объема эмиссии обычно ведет к улучшению динамики российской валюты, объяснил он.

По мнению экспертов, с покупкой валюты торопиться сейчас не стоит, с большой долей вероятности в следующем году рубль будет дешевле, но лучше покупать не наличные доллары, а еврооблигации. Также если есть свободные рублевые средства, то лучше сосредоточиться на том, что может принести доход. Российский фондовый рынок подешевел вместе с ослаблением рубля, и инвестиции в отечественные акции являются более предпочтительными на среднесрочную и долгосрочную перспективу, добавили эксперты.