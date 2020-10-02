Внедрением в РФ системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами займется Фонд социального страхования (ФСС), пишет «Коммерсант» . Минтруд организовал на его базе проектный офис, который обобщит опыт региональных пилотных проектов по предоставлению этой социальной услуги и предложит пути его масштабирования на всю страну. Фонд под руководством Минтруда будет заниматься анализом опыта пилотных субъектов РФ и разработкой нормативной базы для внедрения и дальнейшего сопровождения проекта, сообщили в пресс-службе ведомства. Возможно, в перспективе организацией системы долговременного ухода в фонде будет заниматься отдельный департамент — Минтруд уже предложил увеличить число заместителей главы ФСС, добавив новую должность для управления этим проектом.

Хотя работа над проектом продолжится на базе ФСС, финансовая модель системы долговременного ухода пока прорабатывается и введение для ее финансирования какого-либо дополнительного вида социального страхования с 2021 года не планируется и не обсуждается, отметили в Минтруде.

Уход за пожилыми могут сделать государственной страховой услугой Источником средств для финансирования соцобеспечения может стать дополнительный тариф в размере 1—1,5% от зарплаты — его можно было бы сформировать в рамках уже существующих тарифов Фонда социального страхования.

Если долговременный уход станет частью системы соцстрахования, то без нового тарифа ее придется финансировать из уже собираемых взносов, а профицит есть только у сборов по страхованию от несчастных случаев на производстве, которые администрирует ФСС, пишет издание. Еще один возможный вариант — отмена предельной базы для начисления взносов в ФСС и Пенсионный фонд или только в ФСС. Также возможно введение дополнительных налогов на отдельные виды доходов, отмечает «Коммерсант».