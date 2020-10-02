📰 Компания «Русснефть», допустившая технический дефолт по кредиту, взятому в ВТБ, в результате переговоров смогла улучшить условия по своим обязательствам, пишет «Коммерсант» . Теперь вместо квартального погашения основного долга она будет выплачивать только проценты. Компания рассчитывает на продолжение переговоров и улучшение условий по кредиту на весь срок. Сейчас кредит переведен на катарский банк, в котором у ВТБ доля 19%, что позволило госбанку снизить нагрузку на капитал.

📰 Подавляющее большинство лидеров мирового рынка (80% крупнейших компаний) планируют ускорить цифровую трансформацию бизнеса, несмотря на замедление глобальной экономики из-за пандемии, пишет «Российская газета» . Об этом свидетельствуют результаты исследования BCG Digital Transformation 2020 Global Study. По мнению 75% компаний из сферы ретейла, траты на цифровизацию существенно вырастут. В страховой отрасли с этим согласны только чуть более 50% опрошенных. Почти две трети участников опроса планируют наращивать инвестиции в эту сферу.

📰 Более 860 тыс. ипотечных займов на 2,1 трлн рублей выдали российские банки с начала года и до 1 сентября, рассказали «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Вместе со снижением процентных ставок на ссуду фиксируется рост среднего чека, который, по данным бюро, составил 2,54 млн рублей по итогам августа. По мнению экспертов, спрос россиян на ипотеку продолжит расти. Также слабеющая нацвалюта вынуждает граждан вкладывать средства в недвижимость, подогревая тем самым еще больший интерес к этому рынку.

📰 Немногие НПФ воспользовались истекшей 30 сентября возможностью заморозить стоимость активов до конца года, пишет «Коммерсант» . Объем активов, которые не переоценивались по справедливой стоимости, незначителен, сообщили в ЦБ. Весной вступило в силу указание Банка России, согласно которому НПФ получили право зафиксировать стоимость приобретенных до 1 марта 2020 года акций и облигаций на эту отчетную дату. По мнению экспертов, до конца года НПФ заработают больше, чем если бы зафиксировали справедливую стоимость по облигациям. Аудиторы будут не готовы принять такое искусственное действие прежде всего в отношении акций, и расхождение в последующей оценке этих активов может быть вычтено из капитала фонда.