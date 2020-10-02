Совместное предприятие СберБанка и Mail.ru Group «O2O» закрыло сделку по инвестициям в сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе» и получило 84,7%. Об этом сообщили в пятницу в «Сбере», уточнив, что оставшиеся доли сохранят за собой основатели проекта.

Сервис встроится в экосистемы «Сбера» и Mail.ru Group. «Пользователям не нужно будет тратить время на регистрацию в приложении «Кухни на районе» — в будущем в нем можно будет авторизоваться через «Сбер ID» или VK Connect. Кроме того, мини-приложение «Кухни на районе» уже доступно пользователям «ВКонтакте», — отмечается в релизе.

«Кухня на районе» основана в 2017 году. В феврале 2019-го был запущен «Фудреактор» — фабрика-кухня, которая позволила сервису масштабироваться. Сегодня у сервиса 34 кухни в Москве, которые готовят еду для жителей своего района. Пользователи сервиса делают больше 20 тыс. заказов в день. Курьеры на велосипедах доставляют еду в радиусе пары километров: благодаря этому завтраки, обеды и ужины готовят и привозят максимум за полчаса.

«Используя IT-систему собственной разработки, «Кухня на районе» управляет процессами в компании, точно прогнозирует спрос и планирует поставки продуктов. База компании состоит из более чем 3,5 тыс. рецептов, а в еженедельной ротации — около 100 блюд: меню на неделю для каждой кухни система составляет с учетом сезона, ближайших праздников и того, какую еду больше любят в конкретном районе города», — рассказывают в «Сбере».

В 2020 году сервис планирует охватить почти всю Москву и достичь выручки, превышающей 3 млрд рублей.



После интеграции «Кухни на районе» в экосистемы «Сбера» и Mail.ru Group компании смогут обмениваться технологиями, чтобы совершенствовать все продукты «O2O», подчеркивается в релизе.