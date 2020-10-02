Центробанк вынес 16 новых постановлений о привлечении банка «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Все постановления от 2 октября 2020 года вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. По 15 постановлениям указано, что они еще не вступили в законную силу (для еще одного постановления пометок о дате вступления в силу нет).

В каждом из случаев предусмотрен административный штраф, который по статье 14.29 КоАП может составлять для должностных лиц от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Традиционных для ЦБ указаний на то, применяются ли санкции к должностному лицу или к самому банку, в номерах постановлений нет.

Ранее ЦБ неоднократно выносил в отношении «Открытия» аналогичные постановления.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.