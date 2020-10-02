Игорь Кобзарь будет назначен генеральным директором дочерней страховой компании СберБанка «Сбербанк страхование жизни» после согласования кандидатуры с Центральным банком РФ. Об этом сообщает пресс-служба страховщика.

В компании указывают, что у Игоря Кобзаря 15-летний опыт работы на финансовом рынке. В 2005—2008 годах он работал старшим портфельным управляющим в управляющей компании «ТКБ Инвестмент Партнерс», в 2008—2017 годах — на позициях директора по инвестициям, директора по развитию бизнеса в управляющей компании «Райффайзен Капитал», а также директора по инвестициям в подразделении по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка.

С декабря 2017 года Кобзарь возглавлял управляющую компанию «БКС», где отвечал за реализацию стратегии бизнеса управления активами «БКС Капитал» (объединенного инвестиционного и страхового блока финансовой группы «БКС»). Под его руководством прошла крупнейшая на рынке управления активами сделка M&A, продукты управляющей компании появились в мобильном приложении БКС, отмечают в СК «Сбербанк страхование жизни».

Кобзарь окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «прикладная информатика в экономике». Имеет степень EMBA Лондонской школы бизнеса, а также международный профессиональный сертификат Chartered Financial Analyst.



Алексей Леоненко, который с марта 2019 года занимал пост генерального директора СК «Сбербанк страхование жизни», принял решение продолжить карьеру вне группы СберБанка, уточняется в релизе.

