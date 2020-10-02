Уставный капитал компании «БКС Страхование жизни» увеличен на 150 млн рублей и достиг 500 млн. Докапитализация произошла за счет нераспределенной прибыли, уточняется в сообщении страховщика.

Как указывает генеральный директор компании «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов, новый уровень капитала является дополнительной гарантией для банков-партнеров, предлагающих своим клиентам продукты страховой компании. «В конце 2020 года компании «БКС Страхование жизни» исполняется три года с момента выхода на рынок, и мы будем соответствовать всем критериям для участия в тендерах, проводимых крупнейшими кредитными организациями», — отмечает топ-менеджер.

По его словам, текущая докапитализация позволяет организации заблаговременно выполнить требование регулятора к уровню уставного капитала для компаний, осуществляющих страхование жизни (не менее 450 млн рублей с 1 января 2022 года).



«По мере роста бизнеса мы продолжим проводить докапитализацию», — подчеркивает заместитель президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу компании «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов. Планируется, что по итогам 2021 года страховые сборы компании должны составить 6—8 млрд рублей, добавил он.