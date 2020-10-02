Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в пятницу направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением продлить до 1 марта 2021 года кредитные каникулы для организаций в сфере детского и семейного отдыха.

«В сфере организации детского и семейного отдыха для всех организаций необходимо рассмотреть и такую меру поддержки, как продление банками программы кредитных каникул до марта 2021 года по выплатам кредитов компаниям, занимающимся организацией детского и семейного отдыха», — отметил сенатор в письме.

Он добавил, что «необходимо рассмотреть предоставление детским оздоровительным лагерям в 2020 году таких мер поддержки, как оплата 50% услуг ЖКХ, освобождение налога на имущество организаций, субсидия на мероприятия по подготовке летних оздоровительных лагерей к летнему сезону-2020 (плановый ремонт, закупка оборудования)».

В Госдуме не исключают возможность продления кредитных каникул на законодательной основе Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кутепов отметил, что весенние смены во многих круглогодичных лагерях не открылись в связи с режимом повышенной готовности в регионах, введенных из-за пандемии. По его словам, такие лагеря проводили работу по подготовке территории к приему детей, родители бронировали путевки, за которые потом организациям отдыха пришлось возвращать деньги или переносить бронь на другие смены.

«Детские летние лагеря фактически открылись только с июля. К этому времени была продана большая часть коммерческих путевок. Те туристические фирмы, которые обеспечивают заполняемость детских летних лагерей, чтобы получить приемлемую цену на путевки, оплатили в период февраль — март от 30% до 50% от стоимости всех путевок за определенное количество мест», — подчеркивается в письме.

По словам Кутепова, из всех мер поддержки организациям детского отдыха фактически удалось лишь получить субсидии на сохранение штатной численности в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника. Льготные кредиты под 0% получила только одна организация из десяти, а кредит под 2% не был выдан никому из опрошенных организаций.