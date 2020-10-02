Минимум два года потребуется туристической индустрии для восстановления после пандемии коронавируса, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

«Я надеюсь, что когда пандемия закончится, он (организованный туристический рынок) быстро будет восстанавливаться. Хотя минимум два года ему нужно будет на это», — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С 21 сентября Россия отменила организацию вывозных рейсов для российских граждан, находящихся за рубежом.